Paese sopravvissuto all’apocalisse zombie in the walking dead

In un contesto globale segnato da una crisi sanitaria senza precedenti, alcuni paesi sono riusciti a resistere e contenere efficacemente la diffusione di minacce devastanti. Analizzando le rappresentazioni offerte dalla serie “The Walking Dead”, si evidenziano strategie di resilienza e adattamento che possono ispirare soluzioni reali di fronte a emergenze sanitarie e crisi planetarie.

la resilienza di alcuni paesi di fronte alla pandemia: un'analisi basata su "the walking dead". Questo approfondimento si concentra sulle dinamiche di risposta e sulle caratteristiche geografiche e strutturali che avrebbero favorito tali risultati.

