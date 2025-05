Padre e figlio vanno a pescare ma la loro barca affonda | salvati dalla Guardia Costiera stavano per annegare

Padre e figlio sono stati salvati dalla guardia costiera dopo che la loro barca è affondata nelle acque di Castellammare di Stabia, nel napoletano. L'incidente, ancora sotto indagine, ha rischiato di trasformarsi in una tragedia in mare. Continua a leggere…

Il salvataggio è stato compiuto nel pomeriggio di ieri nelle acque di Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. La barca dei due pescatori è affondata per cause ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Padre e figlio vanno a pescare, ma la loro barca affonda: salvati dalla Guardia Costiera, stavano per annegare

