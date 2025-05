Padova Pride 2025 sabato 31 maggio la manifestazione torna a Padova

Il Padova Pride 2025 torna sabato 31 maggio, portando nel cuore della città una giornata di festa, libertà e inclusione. Quest'anno, l’evento sarà arricchito dalla presenza di Edoardo Zaggia e Alberto Sacco, noti per il loro spettacolo “Rubrichette”, pronti a intrattenere il pubblico con la loro ironia e il messaggio di solidarietà. Non perdere questa occasione di celebrare i diritti e la diversità in un’atmosfera di entusiasmo e positività.

Sabato 31 maggio 2025 torna il Padova Pride in compagnia di Edoardo Zaggia @edoardozaggia e Alberto Sacco @albertopots. La coppia che ha creato "Rubrichette", lo show comico che ha rivoluzionato il web con ironia e irriverenza, sarà con noi sul palco del pride per accompagnarci tra discorsi.

