L’out of office anxiety colpisce molti, anche durante le vacanze, impedendo di davvero rilassarsi e staccare dal lavoro. Questo fenomeno, particolarmente diffuso tra i Millennials, ci mostra quanto sia difficile lasciarsi alle spalle le preoccupazioni professionali. Scopri come affrontare e superare questa ansia per tornare a goderti il tempo libero in modo sereno.

Invece di rilassarci quando siamo in vacanza, passiamo il tempo a pensare al lavoro. Il 47% dei Millennials si sente in colpa anche solo a chiedere le ferie. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Out of office anxiety: anche in vacanza non smettiamo di pensare al lavoro

