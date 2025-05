osservatorio oltre 3500 i minorenni orfani di femminicidio 

L’Osservatorio sui minorenni orfani di femminicidio evidenzia, con oltre 3.500 casi documentati, la drammatica realtà di bambini e adolescenti che vivono il lutto per la perdita delle madri uccise. Questo fenomeno, fino a poco tempo fa invisibile, sta ora emergendo grazie a un’indagine giornalistica approfondita che ha permesso di raccogliere dati significativi su una tragedia silenziosa e crescente.

"Gli orfani speciali fino a poco tempo fa apparivano soggetti assolutamente invisibili in termini di numero, non esiste un albo che li possa raccogliere, e la possibilità di avere una raccolta dati puntuale e costante. Noi siamo riusciti attraverso una indagine giornalistica a raccogliere negli ultimi anni le notizie delle donne morte per omicidio e da lì a ricostruire il numero degli orfani speciali, che sono nell'ambito di quelli considerati minorenni superiori a 3500 in Italia.". Lo ha detto la presidente dell' Osservatorio nazionale indipendente sugli orfani di femminicidio Stefania Bartoccetti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.