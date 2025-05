Ospedale abbattute le liste d’attesa | Serve sviluppare la rete dei servizi

Nel 2025, l'ospedale di Orvieto ha raggiunto importanti risultati abbattendo le liste di attesa grazie a un efficace sviluppo della rete di servizi sanitari. Questo successo, evidenziato durante l'incontro con la presidente regionale Stefania Proietti, evidenzia l'impegno per migliorare l'efficienza e l'accessibilità delle cure nella regione.

Nel corso del 2025 l’ ospedale di Orvieto ha raggiunto gli obiettivi di abbattimento delle liste di attesa come previsto dal piano regionale per gli interventi chirurgici in attesa. È una delle cose emerse nel corso dell’incontro tra la presidente della Regione, Stefania Proietti, ha avuto con i dirigenti e gli operatori del Santa Maria della Stella e alcuni rappresentanti delle associazioni cittadine. Con lei, la direttrice Sanità e Welfare della Regione Daniela Donetti. Ad accoglierle e accompagnarle il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, il sindaco di Montecchio Federico Gori, presidente Anci regionale, l’ex direttore generale della Asl Piero Carsili e la direttrice del presidio Ilaria Bernardini. 🔗 Leggi su Lanazione.it