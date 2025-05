Osimo consiglio comunale con sorpresa Fuori Ginnetti e Damiano Pirani

Scopri gli ultimi sviluppi nel consiglio comunale di Osimo, con una sorpresa fuori Ginnetti e Damiano Pirani. La recente analisi delle preferenze dei candidati apre nuove prospettive sulla composizione della giunta Glorio, offrendo un quadro più chiaro delle dinamiche politiche locali.

OSIMO - La giunta Glorio non dovrebbe essere difficile da comporre. Stando ai risultati delle preferenze prese dai singoli candidati al consiglio comunale è già possibile teorizzarla.. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Osimo, consiglio comunale con sorpresa. Fuori Ginnetti e Damiano Pirani

Osimo, Andreoni è ancora Miss preferenze, fuori l'ex assessora Fantasia. Tutti gli eletti in Consiglio comunale - Il Comune di Osimo ha reso noti i risultati delle recenti elezioni amministrative, evidenziando i dati delle preferenze per ogni candidato. 🔗continua a leggere

