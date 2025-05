Osimhen Juve resta il sogno sublime | bianconeri pronti a spingersi fino a quella cifra poi si virerà su due alternative Il piano

Il trasferimento di Victor Osimhen alla Juventus rimane il sogno più ambizioso dei bianconeri, pronti a investire una cifra importante per portarlo a Torino. Tuttavia, qualora questa trattativa non si concretizzasse, la Juventus ha già pronti due alternative valide per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

Osimhen Juve resta il sogno sublime: bianconeri pronti a spingersi fino a quella cifra per strappare il sì del Napoli, poi si virerà su due alternative. Come confermato questa mattina dal Corriere dello Sport Victor Osimhen resta il grandissimo sogno del mercato Juve in vista della session estiva che sta per prendere inizio. I bianconeri sono pronti a spingersi fino a 85 milioni di euro se necessario. Nel caso in cui il muro del Napoli non dovesse cedere nemmeno di fronte a questa offerta la dirigenza juventina ripiegherebbe su due alternative di lusso: da un lato Retegui dell’ Atalanta, dall’altra Hojlund del Manchester United. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve resta il sogno sublime: bianconeri pronti a spingersi fino a quella cifra, poi si virerà su due alternative. Il piano

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Il Mattino - Osimhen ha rifiutato la Juventus: dove può andare; Calciomercato Napoli, la scelta di Osimhen: dice no alla Juve; Juve: la prima alternativa a Osimhen è Retegui; Offerta Juve per Osimhen: svelata la cifra reale proposta a De Laurentiis. Superata anche la clausola. 🔗Ne parlano su altre fonti

Offerta Juve per Osimhen: svelata la cifra reale proposta a De Laurentiis. Superata anche la clausola - Calciomercato Napoli - Victor Osimhen è il sogno di mercato della Juventus che cerca una prima punta in quanto il destino di Vlahovic sembra ormai segnato. Ha un contratto in scadenza nel 2026 e non c ... 🔗Scrive msn.com

Osimhen, la Juventus fa sul serio: offerta superiore alla clausola - La Juventus avrebbe presentato al Napoli un'offerta più alta della clausola, il club bianconero vuole il nigeriano. 🔗Come scrive msn.com

QS - Juve, in attacco il preferito è sempre Osimhen: il Napoli chiederà 100 milioni - Victor Osimhen, centravanti classe 1998 del Napoli e della nazionale nigeriana, di rientro dal prestito al Galatasaray, resta il grande obiettivo della Juventus per rinforzare l'attacco. 🔗Secondo tuttojuve.com