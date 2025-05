Orti urbani di via Goito deserta l' asta per la vendita dei terreni Salvetti | Parlerò con il curatore fallimentare intanto si ripristinino sicurezza e decoro

I terreni di via Goito, recentemente messi all'asta per circa 2,3 milioni di euro, rappresentano un'opportunità unica per sviluppare orti urbani e promuovere il rilancio del quartiere. In attesa di dialogare con il curatore fallimentare, si lavora anche per garantire sicurezza e decoro nell'area prima di eventuali interventi.

Due milioni e 308mila euro, pari al 75% del valore stimato. Tanti ne servivano per presentare un'offerta minima e partecipare all'asta pubblica per l'acquisto dei terreni di via Goito - poco più di 60mila metri quadri in gran parte occupati e destinati ad orti urbani -, messi in vendita dal. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Orti urbani di via Goito, deserta l'asta per la vendita dei terreni. Salvetti: "Parlerò con il curatore fallimentare, intanto si ripristinino sicurezza e decoro"

Approfondimenti da altre fonti

Orti urbani in via Goito, la petizione popolare arriva in consiglio comunale: Niente deve essere cementificato; Livorno, orti di via Goito all’asta tra 10 giorni: si riaccende la protesta; Livorno, protesta contro “la cementificazione” in via Goito; Orti urbani di via Goito, deserta l'asta per la vendita dei terreni: Ora il Comune cambi il piano strutturale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Livorno, orti di via Goito all’asta tra 10 giorni: si riaccende la protesta - LIVORNO. La data fissata per la vendita all’asta del terreno edificabile si avvicina. E gli appartenenti al comitato Orti Urbani si preparano a continuare la lotta per difendere appezzamenti che riten ... 🔗Secondo msn.com

Orti urbani di via Goito all’asta: il comitato consegna mille firme e lancia l’allarme cementificazione - Livorno 9 aprile 2025 Orti urbani di via Goito all’asta: il comitato consegna mille firme e lancia l’allarme cementificazione Questa mattina alle ore 12, il comitato degli Orti Urbani di via Goito ... 🔗Si legge su livornopress.it

2025-04-19 LIVORNO – IL PROGETTO PER GLI ORTI URBANI DI VIA GOITO - P.Iva 01549130977 - CF 00222070526 - Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006 -Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990 ... 🔗Riporta toscanatv.it

Asta pubblica il 28 Maggio per gli orti urbani in via Goito