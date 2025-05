Orfani speciali in Italia | oltre 3500 minori colpiti dal femminicidio

In Italia, oltre 3.500 minori sono diventati orfani speciali a causa del femminicidio, un fenomeno ancora poco visibile e spesso trascurato. Grazie a un'indagine giornalistica approfondita, abbiamo raccolto dati accurati su questo drammatico fenomeno, contribuendo a dare voce a queste vittime invisibili e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'emergenza.

" Gli orfani speciali fino a poco tempo fa apparivano soggetti assolutamente invisibili in termini di numero, non esiste un albo che li possa raccogliere, e la possibilità di avere una raccolta dati puntuale e costante. Noi siamo riusciti attraverso una indagine giornalistica a raccogliere negli ultimi anni le notizie delle donne morte per omicidio e da lì a ricostruire il numero degli orfani speciali, che sono nell'ambito di quelli considerati minorenni superiori a 3500 in Italia.". Lo ha detto la presidente dell'Osservatorio nazionale indipendente sugli orfani di femminicidio Stefania Bartoccetti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Orfani speciali in Italia: oltre 3500 minori colpiti dal femminicidio

