Ordigno e incendi 40enne ai domiciliari con il braccialetto elettronico

Un 40enne irpino, coinvolto in reati come danneggiamento e incendio, è stato posto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico dai Carabinieri. La sua posizione è al centro di indagini per una serie di accuse legate a ordigni esplosivi e ricettazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato raggiunto da un’ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico il 40enne irpino accusato di una lunga serie di reati, tra cui danneggiamento seguito da incendio, porto di ordigno esplosivo e concorso in ricettazione. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata odierna dai Carabinieri della Compagnia di Solofra, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Avellino e su richiesta della Procura. I fatti risalgono al 2024 e si sono verificati a Solofra. Secondo quanto emerso nella fase preliminare delle indagini, l’uomo sarebbe responsabile dell’incendio doloso di cinque veicoli parcheggiati su pubblica via. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ordigno e incendi, 40enne ai domiciliari con il braccialetto elettronico

