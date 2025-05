Orac sulle liste d’attesa | più obblighi alla sanità privata

Scopri come affrontare efficacemente le liste d’attesa in sanità, intervenendo sia sulle soluzioni immediate come l’acquisto di prestazioni private e il potenziamento del personale sia sulle cause strutturali del problema. Una strategia completa che include anche l’imposizione di obblighi più stringenti ai sanità privati contrattualizzati è essenziale per garantire tempi di attesa più brevi e un sistema più efficiente.

Attaccare le liste d’attesa in sanità agendo non solo in emergenza – cioè acquistando più prestazioni dai fornitori privati e pagando più straordinari al lavoratori pubblici per abbattere gli arretrati –, ma anche sul lungo periodo, sulle "cause" che le determinano. E imporre obblighi ai privati contrattualizzati. Sono l’alfa e l’omega di dieci raccomandazioni che l’ Orac (Organismo regionale per le attività di controllo, l’“Anac lombarda“) formula alla Regione in un documento sulla " gestione delle liste d’attesa " allegato alla relazione sulle sue attività nel secondo semestre 2024, presentata alla Commissione Affari istituzionali del Pirellone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Orac sulle liste d’attesa: più obblighi alla sanità privata

