Ora sì che si ragiona: Ferrari, novità pazzesca sulla vettura Leclerc pregusta la vittoria in Spagna"> La tripletta europea si chiude a Barcellona, dove la Rossa gioca le sue carte con aggiornamenti decisivi. Ma basteranno per tornare davanti? Il Gran Premio di Spagna chiude la mini tournée europea dopo Imola e Monte Carlo, e lo fa in un momento in cui tutto potrebbe cambiare. Non solo per la classica tappa al Circuit de Barcelona-Catalunya, che da sempre è banco di prova tecnico per le scuderie, ma soprattutto per l’entrata in vigore della tanto discussa direttiva FIA sulle ali flessibili. Un giro di vite regolamentare che promette di rimettere in discussione gerarchie e prestazioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com