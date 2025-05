ora i poveri hanno nuovi angeli ordine di malta tra i senzatetto potenziati i servizi per il dormitorio

Ora i senzatetto e le persone in difficoltà trovano nuovi alleati grazie all’alleanza tra l’Ordine di Malta e l’assessorato ai servizi sociali, che ha potenziato i servizi del dormitorio di via San Carlo. Questa collaborazione garantisce un supporto più mirato e specializzato a chi ha bisogni particolari, rafforzando l’impegno di aiutare i più vulnerabili.

Un servizio in più per chi ha necessità speciali. Grazie a un accordo stipulato tra l’assessorato ai servizi sociali e il Corpo italiano soccorso dell’Ordine di Malta - Cisom, impegnato ad aiutare senzatetto, poveri e malati, gli ospiti del dormitorio di via San Carlo avranno un’attenzione particolare. "Il nostro core business è dare aiuto a chi è in difficoltà - ha detto Vincenzo Nobile della fondazione Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta Cisom -. Per questo motivo all’interno del dormitorio sarà sempre presente un medico, in alternativa un infermiere e uno psicologo. Abbiamo visto in passato, in altre esperienze che lo psicologo è molto importante perché ti permette di avvicinarti alla persona fragile e capire come intervenire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it