Ora è ufficiale | Brescia penalizzato di 4 punti e retrocesso in Serie C La Sampdoria va ai playout – la sentenza

La sentenza ufficiale ha confermato la penalizzazione di 4 punti per il Brescia, che comporta il suo retrocesso in Serie C e l'inserimento nei playout per la Sampdoria. La decisione, valida per questa stagione e soggetta a eventuali modifiche future, rappresenta un importante episodio nel panorama del calcio italiano.

Tutto confermato, almeno per il momento e fino alla prossima sentenza. Il Tribunale federale nazionale ha sanzionato il Brescia con 4 punti di penalizzazione nella stagione corrente e altrettanti da scontare nella prima stagione utile a decorrere dal 202526 per la violazione di natura amministrativa. Con la penalità di quattro punti nella stagione in corso il Brescia, in attesa dell’Appello, sarebbe retrocesso in Serie C, con la Sampdoria al playout contro la Salernitana. Sei mesi di inibizione per il presidente del club Massimo Cellino e per il consigliere delegato della società Edoardo Cellino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ora è ufficiale: Brescia penalizzato di 4 punti e retrocesso in Serie C. La Sampdoria va ai playout – la sentenza

Caos serie B, cosa succede: Brescia -4 punti, verso la retrocessione; Sampdoria ai playout con la Salernitana - Il caos in Serie B continua a scuotere il campionato: Brescia, con soli 4 punti, rischia la retrocessione e la Sampdoria, ora ai playout con la Salernitana, vede cambiare la sua posizione in classifica.

