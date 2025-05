Opere d' arte con la plastica riciclata negli istituti di pena minorili la Sicilia apripista del nuovo progetto

Scopri come il progetto Redivivus trasforma la plastica riciclata in opere d'arte innovative negli istituti penali minorili della Sicilia, dando a giovani detenuti un'opportunità di rinascita. Promosso da Corepla con il patrocinio del Ministero della Giustizia, questo progetto unisce creatività e sostenibilità per riscrivere un nuovo volto alla plastica e alle persone.

Rinascere con l’arte. Dare nuova vita alla plastica. E alle persone. È questo il cuore di Redivivus, il progetto promosso da Corepla, il consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, con il patrocinio del ministero della Giustizia e a cura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Opere d'arte con la plastica riciclata negli istituti di pena minorili, la Sicilia apripista del nuovo progetto

