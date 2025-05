Operazione Habanero | rinvio a giudizio per i clan delle Preserre

L'operazione Habanero porta al rinvio a giudizio dei membri dei clan delle Preserre vibonesi, segnando un importante successo nella lotta alla mafia in Calabria. In totale, 25 persone sono state coinvolte in un'inchiesta antimafia, con alcuni che hanno scelto il rito abbreviato, evidenziando l'impegno delle istituzioni nel contrasto alla criminalitĂ organizzata.

AGI - Sono stati tutti rinviati a giudizio gli indagati dell'operazione antimafia Habanero contro i clan delle Preserre vibonesi. In 15 hanno optato, e sono stati ammessi, a un processo con rito abbreviato (che comporta in caso di condanna uno sconto di pena di un terzo), mentre altri 10 sono stati rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia e, per un triplice omicidio, dinanzi alla Corte d'Assise di Catanzaro. L'operazione, scattata lo scorso anno, ha al centro le dinamiche mafiose dei clan Maiolo di Acquaro ed Emanuele di Gerocarne e Sorianello. La "Strage di Ariola" avvenuta il 25 ottobre 2003 a Gerocarne, nella frazione Ariola, ha visto cadere sotto una pioggia di fuoco tre persone - Francesco Gallace, Giovanni Gallace e Stefano Barilaro - mentre una quarta persona è rimasta ferita. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Operazione Habanero: rinvio a giudizio per i clan delle Preserre

