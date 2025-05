Operaio di 62 anni cade per 5 metri dal tetto di un capannone di un’azienda nel Bresciano | è gravissimo

Un operaio di 62 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta di 5 metri dal tetto di un capannone in un'azienda nel Bresciano. L'incidente sul lavoro, avvenuto recentemente, ha richiesto il suo urgente trasporto in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia.

Un 62enne è stato trasportato all'ospedale Civile di Brescia in codice rosso in seguito a un incidente sul lavoro. L'uomo sarebbe precipitato per 5 metri cadendo dal tetto di un capannone.

Stupore tra i clienti che guardavano i frigoriferi, un giovane cade dal tetto e 'atterra' sul pavimento dopo un volo di 5 metri - ...crollato dal tetto del negozio Comet di Cesena, creando un momento di incredulità tra i clienti. Domenica pomeriggio, durante la sua caduta di cinque metri, il giovane ha sorpreso tutti mentre si trovavano intenti a valutare frigoriferi. 🔗continua a leggere

