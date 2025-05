operai nell orto dei frati dieci dipendenti miniconf lo curano nel tempo libero

Dieci operai della Miniconf, un’azienda del Casentino, vivono un’insolita esperienza nel nuovo orto botanico dei frati della Verna, dedicato ai più piccoli. Lontani dalla scrivania, lavorano con zappa e rastrello nel tempo libero, contribuendo alla cura di uno spazio naturale che sarà inaugurato quest’estate dopo mesi di ristrutturazione.

Lasciano la scrivania per andare a lavorare con zappa e rastrello nell’ orto botanico dei frati della Verna, che dopo la ristrutturazione sarà inaugurato questa estate. È questa l’insolita esperienza di dieci dipendenti della Miniconf, l’azienda casentinese che ha dato un contributo economico al progetto per creare una zona dedicata ai più piccoli e in più ha messo la forza lavoro di alcuni suoi dipendenti, che hanno collaborato anche alla ricostruzione degli antichi muri a secco. Un’impresa importante portata avanti grazie ad un progetto del Parco nazionale delle Foreste casentinesi in collaborazione con la comunità francescana e la Cooperativa In Quiete. 🔗 Leggi su Lanazione.it