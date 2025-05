Open day per la giornata mondiale senza tabacco del centro antifumo

Partecipa all'Open Day del Centro Antifumo di Pescara in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, il 31 maggio, per scoprire come smettere di fumare e migliorare la tua salute. Dalle 9:30 alle 12:30, vieni a trovarci nei nostri locali e approfitta di consulenze gratuite per una vita senza tabacco.

In occasione della giornata mondiale senza tabacco – world no tobacco day, che si celebra ogni anno il 31 maggio su iniziativa dell'Oms, la Asl di Pescara organizza un open day del centro antifumo. L'iniziativa si svolgerĂ sabato 31 maggio, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, nei locali del centro.

