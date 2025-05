Open day in carcere | Il lavoro aiuta i detenuti a non ripetere gli errori

Partecipa all'Open Day in carcere a Forlì, un'occasione unica per scoprire come il lavoro e la formazione professionale possano aiutare i detenuti a reinserirsi nella società e a evitare il ripetersi degli errori. Un percorso di inclusione e speranza, aperto a cittadini e territorio, per conoscere da vicino le attività che promuovono il riscatto e la crescita personale.

La Casa circondariale di Forlì, ieri, ha aperto le sue porte. In un immaginario percorso dentro-fuori all’insegna dell’ inclusione, la città e il territorio sono stati invitati ad entrare nel carcere per visitare, in particolare, i laboratori preposti alla formazione professionale e alle attività lavorative dei detenuti e delle detenute. L’esperienza, che il prossimo anno festeggerà il suo ventennale, nasce da diversi accordi e protocolli d’intesa che, nel tempo, ha raccolto le firme di 15 imprese del territorio, delle maggiori associazioni sindacali e datoriali, oltre alle amministrazioni penitenziaria e della giustizia minorile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Open day in carcere: "Il lavoro aiuta i detenuti a non ripetere gli errori"

