Onu l’ambasciatore palestinese parla dei bambini uccisi a Gaza e scoppia in lacrime

L'ambasciatore palestinese all'ONU, Riyad Mansour, ha emozionato il mondo piangendo davanti alle Nazioni Unite mentre ricordava i 1.300 bambini uccisi e i migliaia di feriti a Gaza dal riprendere dei combattimenti. Un appello toccante sulle sofferenze dei civili innocenti, in un contesto di guerra che colpisce le future generazioni.

L’ambasciatore palestinese all’Onu, Riyad Mansour, è scoppiato in lacrime parlando alle Nazioni Unite dei 1.300 bambini uccisi e dei 4.000 feriti da quando Israele ha posto fine all’ultimo cessate il fuoco nella Striscia di Gaza a marzo. “Migliaia di bambini stanno morendo di fame. Le immagini delle madri che abbracciano i loro corpi immobili, accarezzano i loro capelli, parlano con loro, chiedono loro perdono.È insopportabile, come si può fare una cosa del genere?”, ha detto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Onu, l’ambasciatore palestinese parla dei bambini uccisi a Gaza e scoppia in lacrime

Gaza: 29 bambini e anziani morti di fame, avverte il ministro della Salute palestinese - Il ministro della Salute palestinese, Majed Abu Ramadan, denuncia che a Gaza negli ultimi giorni sono morti di fame 29 bambini e anziani, e molte altre persone sono a rischio. 🔗continua a leggere

