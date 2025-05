Oncologia l’emergenza prosegue L’ospedale del Circolo sotto organico

L’Oncologia dell’Ospedale di Circolo di Varese si trova in una situazione di emergenza a causa di gravi carenze di personale, mettendo a rischio la qualità delle cure. La Cgil di Varese denuncia un sotto organico che richiede interventi immediati per garantire un’assistenza sicura e adeguata ai pazienti oncologici.

"Siamo in emergenza". A parlare è la Cgil di Varese, che ha voluto portare a conoscenza della cittadinanza la situazione dell’Oncologia dell’Ospedale di Circolo di Varese. Un reparto che soffre di una carenza di personale, come ha spiegato il segretario della Fp Cgil Medici della Lombardia Bruno Zecca. "L’interlocuzione con l’amministrazione è iniziata tre anni fa per una serie di difficoltà nel lavoro quotidiano – ha detto – la contrattazione sindacale è stata molto timida. Siamo quindi arrivati a proclamare lo stato di agitazione questa primavera minacciando lo sciopero perché la situazione è peggiorata progressivamente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Oncologia, l’emergenza prosegue. L’ospedale del Circolo sotto organico

