on line il nuovo sito del palazzo reale di napoli e villa pignatelli

Scopri il nuovo sito del Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli, ora online per offrirti un'esperienza di visita più semplice e accessibile. Grazie alle versioni in italiano e inglese, potrai consultare informazioni, prenotare facilmente e immergerti nella storia e nella bellezza di questi importanti monumenti.

