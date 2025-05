Omos | Ho chiesto io di andare in Giappone ora sono in attesa di opportunità

Omos, dopo aver ottenuto l'opportunità di lottare in Giappone con la federazione NOAH, ha conquistato il cuore dei fan giapponesi con la sua performance impressionante. Ora, in attesa di nuove possibilità, continua a cercare la sua prossima grande occasione nel panorama internazionale della wrestling.

Sul finire dello scorso anno, in uno dei tanti scambi che ha visto atleti della WWE andare a cimentarsi in altre federazioni, Omos ha avuto l’opportunità di salire sul ring in Giappone per la NOAH. Opportunità che è stata sfruttata in maniera assolutamente brillante dal gigante nigeriano, che è stato apprezzatissimo dai fan giapponesi e ha anche vinto le cinture GHC di coppia insieme a Jack Morris. La sua esperienza però si è conclusa piuttosto in fretta, e a fine gennaio Omos è tornato negli Stati Uniti: ci si aspettava che potesse tornare sul ring alla Royal Rumble, e invece per ora è rimasto fuori dai giochi, in attesa di novità. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Omos: “Ho chiesto io di andare in Giappone, ora sono in attesa di opportunità”

