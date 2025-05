Omocisteina | lo specchio dell’età biologica

Scopri come l'omocisteina, una molecola presente nel sangue, può essere il riflesso del nostro invecchiamento biologico. Un semplice esame può aiutarci a capire lo stato di salute delle nostre cellule e a monitorare il ritmo del nostro processo di invecchiamento.

Non tutti invecchiamo allo stesso modo. L’invecchiamento è un processo soggettivo e non sempre coincide con l’età anagrafica. Esiste una molecola nel sangue che può indicarci a che punto siamo nel nostro percorso di senescenza cellulare: si chiama omocisteina. Cos’è l’omocisteina e perché è importante? Un semplice esame del sangue può rivelare i livelli di questa molecola. Se il valore supera i 12 micromolilitro, è un campanello d’allarme. Indica spesso un’alimentazione carente di vitamina B12, acido folico e vitamina B6, nutrienti fondamentali per il corretto metabolismo dell’omocisteina. Valori elevati possono: Accelerare il processo di invecchiamento cellulare;. 🔗 Leggi su Lortica.it