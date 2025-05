Omicidio Mazzotti La sentenza slitta

Udienze fissate fino a ottobre e una sentenza che potrebbe arrivare non prima di fine anno. Si allungano i tempi della conclusione del processo per il rapimento e omicidio di Cristina Mazzotti, che si sperava di poter chiudere entro luglio. Ieri si è svolta un’udienza dedicata al deposito di alcune integrazioni documentali, ma è stata anche occasione per fissare le nuove date, che hanno aggiunto almeno due mesi dopo la pausa estiva. A processo, per quei fatti tragici avvenuti a luglio 1975, sono rimasti tre dei quattro imputati accusati, a distanza di cinquant’anni, di essere gli esecutori materiali dei sequestro della diciottenne di Eupilio, mai più ritornata a casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio Mazzotti. La sentenza slitta

