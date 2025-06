Omicidio Martina domani l’udienza di convalida per Alessio Tucci Il 3 giugno l’autopsia

Domani, nel carcere di Poggioreale, si terrà l'udienza di convalida per Alessio Tucci, 19 anni, coinvolto nell'omicidio di Martina Carbonaro e già confessante. Un passo cruciale nel processo che farà luce sui dettagli di un tragico episodio che ha sconvolto la comunità. L’attesa si concentra anche sul risultato dell’autopsia prevista per il 3 giugno, che potrà offrire nuove evidenze. La verità sta emergendo: restate sintonizzati.

Si terrà domani, venerdì 30 maggio, nel carcere di Poggioreale l'udienza di convalida del fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere a carico di Alessio Tucci, il 19enne che ha confessato l'uccisione di Martina Carbonaro. Il giovane, assistito dall'avvocato Mario Mangazzo,

