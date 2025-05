Omicidio Martina Carbonaro in migliaia alla fiaccolata per la 14enne

In una toccante fiaccolata ad Afragola, migliaia di persone si sono riunite per onorare la memoria di Martina Carbonaro, 14enne vittima di un tragico omicidio. La mamma di Martina, devastata dal dolore e dalla rabbia, ha espresso il suo sgomento di fronte alla confessione del ragazzo 19enne coinvolto, sconvolgendo l'intera comunità.

È straziata da rabbia e dolore la mamma di Martina Carbonaro, in prima fila alla fiaccolata organizzata ad Afragola dopo il ritrovamento del corpo di sua figlia e la confessione del 19enne che frequentava la giovane. Non pensava che Alessio Tucci potesse essere violento, nelle ore delle ricerche di Martina lui era in casa con loro, assieme al padre, per dare una mano. Ora ripete di non poter perdonare. Almeno duemila persone si sono strette al dolore di questa famiglia, nel lungo corteo per ricordare Martina, con foto e T-shirt con il suo volto sorridente. In testa uno striscione che recita: "L'Amore vero non uccide". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Martina Carbonaro, in migliaia alla fiaccolata per la 14enne

