Omicidio Marra autopsia in corso | domani l’udienza per Scarpante

Domani alle 10 al carcere della Dozza si svolgerà l’udienza di convalida del fermo di Lorenza Scarpante, accusata dell’omicidio aggravato del marito Giuseppe Marra. L’autopsia sulla vittima è attualmente in corso, mentre l’indagine si concentra sui dettagli della tragica vicenda.

