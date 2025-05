Omicidio Legnano Andrea Mostoni avrebbe regalato 50mila euro a Vasilica

Nel caso di omicidio a Legnano, Andrea Mostoni, un tecnico manutentore di 29 anni di Robecco sul Naviglio, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso Vasilica Potincu, escort romana di 35 anni. Le indagini hanno anche rivelato che Mostoni avrebbe regalato 50mila euro alla vittima, coinvolgendo un aspetto ancora più complesso di questa tragica vicenda.

Andrea Mostoni, 29 anni, tecnico manutentore di Robecco sul Naviglio (Milano), è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Vasilica Potincu, 35 anni, trovata accoltellata nel suo appartamento a Legnano dove svolgeva l’attività di escort. Era nata a Costanza sul mar Nero, in Romania e viveva a Cinisello Balsamo con la sorella e il figlio di 14 anni. Escort uccisa a Legnano, Andrea Mostoni accusato di omicidio. I due si erano conosciuti quando lui era cliente dei suoi servizi da escort (si faceva chiamare Katty o Elena). La relazione si sarebbe trasformata, secondo gli inquirenti, in un rapporto più intimo e finanziariamente sbilanciato: Mostoni avrebbe versato alla donna circa 50mila euro con bonifici recanti la causale “regalo”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Legnano, Andrea Mostoni avrebbe regalato 50mila euro a Vasilica

Omicidio a Legnano, donna trovata morta nel suo appartamento: uccisa da una coltellata alla schiena - Legnano è sconvolta da un drammatico omicidio avvenuto nel pomeriggio di ieri. Una donna è stata trovata morta nel suo appartamento con una ferita da arma da taglio alla schiena, in una scena che ha lasciato la comunità sgomenta. 🔗continua a leggere

