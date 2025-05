Omicidio di Martina Carbonaro | il padre di Alessio Tucci chiede scusa al mondo

L'omicidio di Martina Carbonaro ha sconvolto l'intera comunità, portando alla luce un tragico gesto compiuto dal giovane Alessio Tucci. Il padre di Alessio, Domenico, ha recentemente chiesto scusa pubblicamente, esprimendo la sua incredulità e il dolore della famiglia di fronte a questa tragedia.

"Chiedo scusa a tutti, non ce lo saremmo mai aspettati, siamo distrutti. Mio figlio è un bravo ragazzo, Martina è stata come una figlia per me e mia moglie. Chiedo scusa a tutto il mondo da parte di mio figlio e della nostra famiglia". Così ai cronisti Domenico Tucci, il papà di Alessio, il 19enne che ha ucciso a colpi di pietra la fidanzata 14enne Martina Carbonaro. "Alessio - dice - voleva scoprire chi fosse il nuovo ragazzo di Martina. Non era ossessionato da Martina, era innamorato. Stavano crescendo insieme. Vedere che chattava con un altro lo ha sconvolto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Omicidio di Martina Carbonaro: il padre di Alessio Tucci chiede scusa al mondo

Martina Carbonaro uccisa ad Afragola, il padre di Alessio Tucci: «Chiedo scusa a tutti, giusto che mio figlio paghi» - Martina Carbonaro è stata tragicamente uccisa ad Afragola, un fatto che ha scioccato l'intera comunità. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Martina Carbonaro Padre Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Omicidio Martina Carbonaro, l'ex confessa il delitto: assassinata brutalmente forse con una pietra; Il papà di Martina, la 14enne uccisa ad Afragola: «Alessio Tucci deve pagare per quello che ha fatto. Martina era bella come il sole»; 14enne uccisa ad Afragola, i genitori: Vogliamo giustizia; Chi è Alessio Tucci che ha confessato l'omicidio di Martina Carbonaro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Afragola, a Tgcom24 parla il padre dell'omicida di Martina Carbonaro: "Mio figlio pagherà, ma non lo abbandonerò" - Domenico Tucci ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tgcom24 del caso in cui è coinvolto il figlio Alessio, il 19enne reo confesso dell'omicidio della 14enne Martina Carbonaro. "Non so neanche spieg ... 🔗Secondo msn.com

La tragedia di Martina Carbonaro: un omicidio che ha scosso l'Italia - La tragica morte di Martina Carbonaro, una ragazza di soli 14 anni, ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Afragola, in provincia di Napoli. Il suo fidanzato, Alessio Tucci, un ragazzo di ... 🔗Segnala notizie.it

Martina Carbonaro uccisa ad Afragola, il padre di Alessio Tucci: «Chiedo scusa a tutti, giusto che mio figlio paghi» - «Chiedo scusa a tutti. Quello che ha fatto mio figlio è orribile ed è giusto che paghi. Però io gli sarò sempre vicino, perché è giusto così ... 🔗Come scrive msn.com