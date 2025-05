Omicidio di Martina Carbonaro | educazione affettiva e relazionale strutturata e obbligatoria ma anche un impegno quotidiano di genitori e docenti

L'omicidio di Martina Carbonaro, una giovane studentessa di 14 anni di Afragola, ci ricorda l'importanza di un'educazione affettiva e relazionale strutturata e obbligatoria, insieme a un impegno costante di genitori e insegnanti. Questa tragica vicenda evidenzia come la sensibilizzazione e la prevenzione siano fondamentali per proteggere i giovani e promuovere relazioni sane e consapevoli.

Una di quelle tragedie che si desidererebbe non dover mai ascoltare. Martina Carbonaro, studentessa di 14 anni di Afragola, è stata vittima di un omicidio avvenuto il 27 maggio 2025. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, Martina era uscita di casa la sera precedente per incontrare il suo ex fidanzato di 18 anni. Il giorno successivo, il corpo della ragazza è stato ritrovato in un casolare abbandonato nei pressi dello stadio Moccia, nascosto sotto rifiuti e detriti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

