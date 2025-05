Omicidio di Irene Margherito | complice dello zio nell' omicidio della madre? ?I familiari si oppongono al pm era in auto con lo zio

L'omicidio di Irene Margherito e il coinvolgimento del suo complice, lo zio Adamo Sardella, stanno suscitando grande attenzione durante il processo a Brindisi. I familiari si oppongono alle accuse del pubblico ministero, sottolineando che non ci sarebbe stata un’effettiva complicità nel tentativo di bloccare lo zio, come mostrato dal filmato emergente.

Non fu complice nell?omicidio della madre? Non è sufficiente quel filmato in cui cerca di bloccare lo zio Adamo Sardella, 56 anni, di Brindisi, a processo davanti alla Corte. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Omicidio di Irene Margherito: complice dello zio nell'omicidio della madre? ?I familiari si oppongono al pm, era in auto con lo zio

