Omicidio Bologna la moglie di Marra | “Abbiamo preso cocaina Poi il vuoto Al risveglio era morto”

Un tragico episodio di omicidio a Bologna vede coinvolta Lorenza Scarpante, moglie di Giuseppe Marra, che nega ogni coinvolgimento dopo la morte del marito. Le indagini escludono altre persone e mettono in dubbio la sua versione, mentre emergono dettagli inquietanti sulla notte dei fatti.

La 57enne Lorenza Scarpante nega di aver ucciso il marito Giuseppe Marra: "Abbiamo assunto cocaina e allucinogeni, poi ho dormito. Quando mi sono svegliata, era morto". Ma per gli inquirenti non ci sarebbero altre persone coinvolte e l’orario della morte smentirebbe la sua versione. In casa non ci sono segni di effrazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Omicidio Bologna, la moglie di Marra: “Abbiamo preso cocaina. Poi il vuoto. Al risveglio, era morto”

