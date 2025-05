Omicidio a San Pietro di Caridà operaio 27enne ucciso a colpi di lupara

Ennesimo grave episodio di violenza a San Pietro di Caridà, dove questa mattina un operaio di 27 anni, Michele Vallelunga, è stato ucciso a colpi di lupara in una zona di montagna. L'omicidio sconvolge la comunità e solleva inquietanti domande sulla sicurezza nella provincia di Reggio Calabria.

Ennesimo omicidio questa mattina a San Pietro di Caridà, nella provincia di Reggio Calabria. Un giovane di 27 anni è stato raggiunto da una scarica di lupara mentre si trovava in una contrada di montagna, in località Prateria. La vittima, Michele Vallelunga, sarebbe il cognato di Domenico.

