Omaggio urbano a Wes Anderson così l’edicola di largo Medaglie d’oro trova una nuova vita

Scopri come l’edicola di Largo Medaglie d’Oro a Bergamo si trasforma in un omaggio urbano a Wes Anderson, con esposizioni di locandine, libri e DVD dedicati al celebre regista. Un’occasione per vivere l’arte e lo stile unico di Anderson in attesa della prima del suo nuovo film, “La trama fenicia”, al cinema Capitol.

Locandine, articoli, dvd e libri dedicati al regista americano Wes Anderson in mostra all’edicola di largo Medaglie d’oro a Bergamo. In occasione della prima del film “La trama fenicia” dello stesso regista in cartellone giovedì 29 maggio al cinema Capitol di via Tasso. Il progetto di dare nuova vita all’edicola è nato dalla collaborazione tra Accidentally Wes Anderson, lo studio con sede a New York fondato da Wally e Amanda Koval, che da anni racconta luoghi reali attraverso l’estetica inconfondibile dei film di Wes Anderson, conquistando una community internazionale di oltre 1,9 milioni di follower. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Omaggio urbano a Wes Anderson, così l’edicola di largo Medaglie d’oro trova una nuova vita

