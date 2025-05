Oltre ogni autorità I giudici bloccano i dazi di Trump Scoppia il caos

I giudici del Tribunale del commercio internazionale di New York hanno bloccato i dazi di Trump, affermando che l'ex presidente ha oltrepassato la sua autorità imponendo tariffe che hanno fatto aumentare i costi di importazione per imprese e cittadini. Questa decisione scoppia il caos nel panorama commerciale globale, mettendo in discussione le politiche protezionistiche adottate durante l'amministrazione Trump.

Il tribunale del commercio internazionale con sede a New York ha stabilito che Trump ha oltrepassato la sua autorità nell'imporre dazi generalizzati che hanno aumentato il costo delle importazioni per tutti, dalle grandi imprese ai cittadini americani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Oltre ogni autorità”. I giudici bloccano i dazi di Trump. Scoppia il caos

Corte Usa blocca i dazi di Trump: "Non ha l'autorità per imporli" | Rubio: "Inizieremo a revocare i visti agli studenti cinesi" - La Corte USA ha bloccato i dazi di Trump, ritenendoli al di fuori delle sue competenze, mentre Rubio annuncia l'inizio della revoca dei visti agli studenti cinesi. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Oltre ogni autorità”. I giudici bloccano i dazi di Trump. Scoppia il caos; Rassegna stampa e news di oggi; Usa i giudici bloccano i dazi di Trump | È andato oltre ogni autorità sono illegali La Casa Bianca farà appello negoziati nel caos. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La follia dei giudici non eletti e tirannici