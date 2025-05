Oltre 35 milioni di investimenti nel 2024 | la Fondazione Cassa di Risparmio approva il suo bilancio

Nel 2024, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha approvato un bilancio record con oltre 35 milioni di euro di investimenti, confermando il suo impegno nello sviluppo culturale e sociale della città. Grazie a contributi crescenti e alla valorizzazione del patrimonio museale e monumentale, la fondazione continua a sostenere progetti di rilevanza e a promuovere il progresso locale.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna è intervenuta anche nel 2024 con erogazioni crescenti, sia in termini di contributi diretti, sia di investimenti nel patrimonio museale e monumentale della città sia di concessioni in comodato gratuito di edifici all’Università. Ed è questo il risultato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Oltre 3,5 milioni di investimenti nel 2024: la Fondazione Cassa di Risparmio approva il suo bilancio

