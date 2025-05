Olio in cattedra consegnati gli attestati alla IIIª A della scuola primaria Mencarelli di Manciano

Il 22 maggio 2025, nella Sala San Michele di Manciano, è stata celebrata la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al progetto "Olio in cattedra" per la classe IIIª A della scuola primaria Mencarelli, un importante percorso educativo promosso dall'Associazione Nazionale Città dell’Olio. Un'iniziativa che ha coinvolto gli studenti in un apprendimento consapevole e sostenibile sull'olio d'oliva.

Arezzo, 29 maggio 2025 – Si è tenuta giovedì 22 maggio, nella Sala San Michele, la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione alla classe IIIª A della scuola primaria “Mencarelli” di Manciano per il progetto nazionale “ Olio in cattedra”, promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Alla presenza del Sindaco Mario Agnelli, dell’Assessore alla Promozione e valorizzazione dei Prodotti del territorio Francesca Sebastiani e del Direttore dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio Antonio Balenzano, gli alunni – accompagnati dalla Preside Maria Silvia Corbelli e dalle insegnanti della Scuola Primaria “Mencarelli” di Manciano – hanno presentato il loro lavoro dal titolo “Atlante dell’Olio Evo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Olio in cattedra”, consegnati gli attestati alla IIIª A della scuola primaria “Mencarelli” di Manciano

Cosa riportano altre fonti

“Olio in cattedra”, consegnati gli attestati alla IIIª A della scuola primaria “Mencarelli” di Manciano - Il progetto, curato con grande impegno e sensibilità dai giovani studenti, raccoglie riflessioni individuali sul concetto di “Comunità” ... 🔗Come scrive msn.com

Sinalunga trionfa a Olio in Cattedra 2024-2025 - Toscana protagonista di “Olio in Cattedra 2024- 2025”. La Città dell’Olio di Sinalunga (SI) trionfa nel progetto educativo ideato dall’Associazione nazionale Città dell’Olio per ... 🔗Si legge su gonews.it

SINALUNGA TRIONFA AD "OLIO IN CATTEDRA" 2024-2025 - SINALUNGA – È la Toscana a brillare nell’edizione 2024-2025 di “Olio in Cattedra”, il progetto educativo promosso dall’Associazione nazionale Città dell’Olio, che festeggia il suo ventesimo ... 🔗Da oksiena.it