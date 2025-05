Olimpiadi invernali Milano-Cortina sarà boom di affitti brevi | giro d’affari da 154 milioni di euro

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 promettono di essere un evento storico, con un entusiasmo che si tradurrà in un boom di affitti brevi e un giro d’affari stimato di 154 milioni di euro. Con oltre 2 milioni di visitatori previsti, Airbnb si prepara a essere un alleato chiave, offrendo soluzioni di alloggio innovative e supportando l’ospitalità in questa grande vetrina internazionale.

Milano – Nessun dettagli o, soprattutto dal punto di vista logistico, può essere lasciato al caso quando i protagonisti diventano i cerchi Olimpici: in vista di Milano-Cortina 2026, sono attese più di 2 milioni di persone. Airbnb, partner mondiale dei Giochi, per questo, diventerà uno degli alleati più importanti: le strutture alberghiere presenti in città infatti non basteranno a soddisfare la richiesta che ci si aspetta. Stando a uno studio di Deloitte, infatti, in assenza dell’azienda ci sarebbe un gap giornaliero di 52.000 posti letto. Entro la cerimonia di apertura di Milano, dovrebbero esserci circa 70. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olimpiadi invernali Milano-Cortina, sarà boom di affitti brevi: giro d’affari da 154 milioni di euro

