Olimpiadi Internazionali di Cybersicurezza | studente brindisino rappresenterà l' Italia

Stefano Perrucci, talentuoso studente di Erchie iscritto all’Itt Fermi di Francavilla Fontana, si prepara a rappresentare l’Italia alle Olimpiadi Internazionali di Cybersicurezza a Singapore. Un’occasione unica per il giovane talento brindisino di mettere alla prova le sue competenze in un contesto mondiale.

ERCHIE - Stefano Perrucci, un talentuoso studente di Erchie, iscritto all’Itt Fermi di Francavilla Fontana, si prepara a rappresentare l'Italia su un palcoscenico internazionale. Il giovane farà parte della spedizione azzurra che volerà a Singapore per partecipare alle Olimpiadi Internazionali di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Olimpiadi Internazionali di Cybersicurezza: studente brindisino rappresenterà l'Italia

Cerca Video su questo argomento: Studente Erchie Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza 2025: un comasco in finale - Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza 2025, c’è anche un comasco in finale: in gara per il titolo tricolore a Salerno è ... 🔗Riporta espansionetv.it

Le Olimpiadi della cybersecurity arrivano alla finale - Dal 6 all’8 settembre Torino è invasa dagli hacker (etici) per le finali delle Olimpiadi di cybersicurezza ... Sarà proprio il Centro internazionale di formazione dell’Organizzazione ... 🔗Secondo wired.it

200 studenti si sfidano alle Olimpiadi della cybersecurity - Alla finale delle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza ... di Cyberdefender che rappresenta l’Italia nelle competizioni internazionali. “Siamo orgogliosi - afferma il direttore del ... 🔗wired.it scrive