Oklahoma travolge Minnesota 4-1 e vola alle Finals Nba

Oklahoma City si impone con forza su Minnesota, vincendo la serie delle Western Conference 4-1 e conquistando un biglietto per le Finals NBA. Con una prestazione dominante, i Thunder si confermano tra le squadre più hot della stagione, puntando al loro primo titolo NBA.

OKLAHOMA CITY (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La miglior squadra della regular season vola alle Finals Nba. Oklahoma City continua la caccia al suo primo Anello chiudendo s ul 4-1 una finale della Western Conference mai davvero in discussione: senza storia gara 5, dove Minnesota viene travolta 124-94 con i Thunder che ancora una volta vengono presi per mano da Shai Gilgeous-Alexander, a referto con 34 punti. Per OKC sarà la seconda volta alle Finals: nel 2012 l’allora squadra di Durant, Westbrook e Harden si arrese 4-1 ai Miami Heat di LeBron, Wade e Bosh. “ Abbiamo ancora tanto da fare per raggiungere il nostro obiettivo finale”, indica la via SGA, che dopo essere stato eletto miglior giocatore della regular season riceve anche il premio di Mvp della Western Conference. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Oklahoma travolge Minnesota 4-1 e vola alle Finals Nba

