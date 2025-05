OKC torna alle Finals NBA I Thunder dominano gara-5 contro Minnesota

Dopo tredici anni, gli Oklahoma City Thunder tornano alle NBA Finals, grazie a una convincente vittoria in gara 5 contro i Minnesota Timberwolves. La squadra di coach Porter ha dominato la serie con un risultato di 4-1, rafforzando le proprie ambizioni di conquista del titolo in una stagione da ricordare.

Tredici anni dopo OKC giocherà le Finals NBA. I Thunder chiudono la serie contro i Minnesota Timberwolves sul 4-1, dominando gara-5 davanti ai propri tifosi con un perentorio 124-94. Gilgeous-Alexander e compagni non sprecano il primo match point e proseguono la loro straordinaria stagione, sapendo già di avere il fattore campo in finale qualsiasi sia l’avversaria. Di gara-5 c’è davvero poco da raccontare, perchè la partita è finita già alla prima sirena, visto che OKC si è portata sul +17, subendo solamente nove punti. Il dominio dei Thunder è proseguito anche nel secondo quarto, arrivando all’intervallo avanti 65-32. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - OKC torna alle Finals NBA. I Thunder dominano gara-5 contro Minnesota

