okasa falconara super anche fuori dal campo vince la coppa disciplina

L'Okasa Falconara si conferma una squadra d'élite, vincendo la coppa disciplina e dimostrando un grande esempio di fair play e rispetto delle regole, sia dentro che fuori dal campo. Sotto la guida di coach Giulia Domenichetti, la squadra si prepara con entusiasmo alla semifinale scudetto contro il Bitonto, mentre si distingue per valori impeccabili e spirito sportivo.

Mentre la squadra agli ordini di coach Giulia Domenichetti, in campo, prepara la palpitante semifinale Scudetto in programma contro il Bitonto, fuori dal rettangolo di gioco l’ Okasa Falconara si distingue anche per fair play e rispetto delle regole. Quest’anno, infatti, per la prima volta nel corso delle sue dodici apparizioni in serie A femminile di futsal, il club del presidente Marco Bramucci ha vinto la Coppa Disciplina. "Un riconoscimento che siamo onorati di ottenere, premiante la correttezza di tutto il mondo Citizens: calciatici, tecnici, dirigenti, società e tifoseria", scrive la società di via dello stadio in una nota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it