Ogni cittadino è decisivo | un passo alla volta Non importa quanto grande importa che sia fatto

Ogni cittadino può fare la differenza, un passo alla volta, contribuendo alla tutela dell'ambiente. Per scoprire meglio come funziona il progetto, abbiamo intervistato Milena, presidente di Legambiente, un’associazione dedicata a sensibilizzare e coinvolgere le persone su temi ambientali e soluzioni sostenibili.

Per capire ancora meglio il funzionamento di questo progetto siamo entrati nel cuore dell'associazione intervistando Milena, la presidente del circolo Legambiente. Cos'è Legambiente? Di cosa si occupa? " Legambiente ha come obiettivo di sensibilizzare le persone sui temi ambientali e si occupa di trovare strade possibili per andare sempre di più verso la sostenibilità ", Ci sono molti giovani all'interno di Legambiente? "Nel corso degli ultimi anni c'è stato a Bussero un ricambio generazionale, a fianco dei membri storici si sono fatti avanti dei ragazzi che abbiamo coinvolto nel gruppo direttivo, poi ognuno ha disponibilità diverse che insieme si cerca di compensare, per esempio di solito a fare attività in orario lavorativo sono i pensionati mentre nei weekend ci sono i più giovani".

