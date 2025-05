Ogni anno in Europa circa 150mila adolescenti e giovani adulti tra i 15 e i 39 anni si ammalano di cancro

Ogni anno in Europa, circa 150.000 adolescenti e giovani adulti tra i 15 e i 39 anni vengono colpiti dal cancro, con tumori come seno, tiroide e Linfomi tra i più comuni. Questo dato allarmante sottolinea l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce per salvare vite e migliorare le prospettive di guarigione.

È un dato che impressiona e deve stimolare sempre più alla prevenzione. . Tumori a seno, tiroide, cervice uterina, testicoli, sistema nervoso centrale, ossa o tessuti molli e linfomi sono le neoplasie maligne più frequenti in questa fascia d'età, in cui il cancro fa registrare diagnosi in crescita, con un numero di nuovi casi particolarmente alto nei Paesi dell'Europa occidentale rispetto al resto del mondo. Tumori spesso difficili: le chance di guarigione fra teenager e giovani non sono migliorate tanto quanto nei bimbi o negli over 40, e fino a un quarto (10-25%) di questi pazienti sviluppa una recidiva o altre neoplasie come risultato indesiderato della terapia.

