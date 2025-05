Oggiono | la villa era diventata una centrale dello spaccio blitz dei carabinieri

Scopri i dettagli della maxi operazione dei carabinieri di Oggiono, che ha portato all'arresto di sei persone e al sequestro di 4 chili di droga in una villa utilizzata come centrale dello spaccio. Un blitz contro il traffico di droga che ha colpito una rete criminale ben strutturata nella provincia di Lecco.

Oggiono (Lecco), 29 maggio 2025 – Maxi operazione anti-droga. I carabinieri di Oggiono hanno arrestato sei persone e sequestrati quattro chili di diverse sostenze durante una retata in una villa, trasformata in una centrale dello spaccio all'ingrosso. Il blitz è scattato al termine delle indagini coordinate dai magistrati della Procura della repubblica di Lecco, scaturite in alcune richieste di misura di custodia cautelare in carcere. Durante l'esecuzione degli arresti sarebbero però state trovate altre persone e complici, fermati anche loro insieme agli indagati iniziali. Alla retata, messa a segno ieri mattina a sorpresa all'alba, hanno partecipato pure i carabinieri degli altri reparti della compagnia di Merate, di cui fanno parte i militari della caserma di Oggiono.

