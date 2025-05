Oggi passa il Giro d' Italia | strade e scuole chiuse divieti parcheggi e il maxi villaggio del divertimento

Oggi, la Brianza si ferma per il passaggio del Giro d'Italia, con strade e scuole chiuse e divieti di parcheggio per garantire la massima sicurezza. Il grande evento della carovana rosa attraverserĂ Cesano Maderno, portando entusiasmo e una speciale atmosfera di festa in tutta la cittĂ .

Oggi è il grande giorno: la Brianza si ferma per il passaggio del Giro d'Italia. Una maxi macchina organizzativa e della sicurezza messa in piedi per accogliere il passaggio della carovana rosa che, a Cesano Maderno, taglierĂ il traguardo. A Cesano strade (e scuole) chiuse A Cesano Maderno.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato. 🔗continua a leggere

GIRO D'ITALIA 2025 - Passaggio CAROVANA Sponsor / Festa su Ruote! - 20.05.2025