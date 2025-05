Oggi nelle Marche gli ultimi temporali poi farà bel tempo fino al 2 Giugno Il meteorologo Tonnini | Termometro 4 gradi sopra le medie del periodo

Oggi nelle Marche si sono intensificati gli ultimi temporali, ma da domani arriverà un generale miglioramento che durerà fino al 2 giugno, secondo il meteorologo Tonnini. Le temperature sono attualmente circa 4°C sopra le medie stagionali, portando clima più caldu e soleggiato nella regione.

ANCONA Passata la scorsa notte e le prime ore del mattino tra tuoni, fulmini e scrosci improvvisi di pioggia soprattutto lungo alcuni tratti costieri, per un veloce transito temporalesco, ci.

Maltempo, oggi allerta gialla in Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise - Oggi, 13 maggio, l'Italia si prepara a fronteggiare una nuova ondata di maltempo con allerta gialla in Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. 🔗continua a leggere

